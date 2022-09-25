اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:24 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم  سيارتى ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

كما تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .

 

 


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