إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتى ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

كما تم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .