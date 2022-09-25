إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقس العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث، ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.