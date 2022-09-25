اليوم السابع
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إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الأحد، 25 سبتمبر 2022 08:32 م
إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 14 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الصحراوي الغربى أمام صوامع قصر الباسل.
 
وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 14 مواطنا، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

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