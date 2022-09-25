إصابة فتاة ووالدها بعد سقوطهما من الطابق الثالث بقنا

أصيب مسن وابنته، اليوم الأحد، بعد سقوطهما من الطابق الثالث بقرية النجاحية بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يإصابة عبدالله. ف، 55 عاما، وابنته 18 عاما، بعد سقوطهما من الطابق الثالث بقرية النجاحية في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.
وأوضحت التحريات الأولية، أن الفتاة سقطت من الطابق الثالث بعدما اختل توازنها، وحاول والدها إنقاذها فسقط خلفها من نفس الطابق.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج.
اسعاف
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أصيب مسن وابنته، اليوم الأحد، بعد سقوطهما من الطابق الثالث بقرية النجاحية بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.
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