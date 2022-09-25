إصابة طفلة بكسر في الجمجمة صدمتها دراجة بخارية ببورسعيد

أصيبت طفلة بمحافظة بورسعيد، بكسر في الجمجمة، اليوم الأحد، إثر اصطدام دراجة بخارية بها أمام مستشفى أفامينا.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطفلة انجي أيمن عادل رمضان 6 أعوام، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف بالمخ وغيبوبة تامة، والحالة العامة سيئة، بادعاء اصطدام دراجة بخارية بها أمام مستشفى أفامينا.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابة.