اليوم السابع
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إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة شحن أموال بأخرى "نقل" بالغربية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:23 م
إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة شحن أموال بأخرى "نقل" بالغربية إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق كفر الزيات كفور بلشاى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تصادم سيارة نقل بأخرى خاصة بنقل الأموال، وأسفر الحادث عن إصابة 2 بإصابات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى خاصة بنقل الأموال على طريق كفور بلشاى.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين إصابة شخصين بإصابات متفرقة، وتم نقلهما للمستشفى ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.




 


مدير امن الغربية

كفر الزيات

حادث

اخبار الحوادث



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