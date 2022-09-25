إصابة شاب بكسر فى الرقبة عقب سقوطه من قطار أمام قرية الدير بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، إصابة شاب يبلغ من العمر 27 سنة، بكسر فى الرقبة وكدمات بأنحاء جسده، وذلك إثر سقوطه من قطار روسي قادم من القاهرة، فى طريقه لأسوان فى المنطقة بين قرية الدير وقرية الحميدات، وتم نقل الشاب المصاب لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باستقبال مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، الشاب محمد أبو الحجاج أحمد علي من محافظة قنا باشتباه كسر فى الرقبة وسحجات، إثر سقوطه من قطار 1014 روسي متجه من القاهرة إلى أسوان بين الدير والحميدات، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين مركبتين تروسيكل فى الطريق الواصل بين قرية القرايا وقرية القرية، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح، وتم نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة بمركز شرطة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين تروسيكل فى الطريق الواصل بين قرية القرايا وقرية القرية، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب "ع.ف" 35 سنة، وإصابة كل من "أ.ع" 23 سنة، و"ع.ع" 42 سنة، و"ن.ن" 31 سنة، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.