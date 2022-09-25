إصابات "جدرى القردة" فى الولايات المتحدة تسجل 24 ألفا و846 حالة

وأضاف المركز، في بيان اليوم الأحد، أن ذروة حالات الإصابة بلغت 886ر4 في ولاية كاليفورينا وحدها، تلتها ولاية نيويورك التي سجلت 842ر3 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 444ر2 حالة وتلتها ولاية تكساس بإجمالي 225ر2 حالة، ثم ولاية جورجيا بإجمالي 736ر1 حالة.

وينتشر جدري القردة عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسي أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدي.

وكان مركز الأمراض الأمريكي قد نشر بيانا عن معدلات توزيع الجرعات الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدري القردة ، ذكر فيه أنه تم توزيع 980ر684 جرعة لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 سنة.