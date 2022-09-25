إزالة 9 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالوحدات المحلية في المحلة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد، خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20، تحت إشراف المهندس سامي حاتم، والمحاسب صلاح حشيش نواب رئيس المدينة، والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، واللواء أسامة أبوفرد مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة، والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وتمت إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 6 قراريط و 10 أسهم، وتمت إزالة 5 حالات تعدى على أملاك الدولة بمساحة 128 م2.

وأضاف رئيس المدينة أن حالات التعدى على الأرض الزراعية التى تمت إزالتها فى المهد، عبارة عن سملات وقواعد خرسانية و مبانى و أسوار بالبلوك و أعمدة حديدية على مساحة 6 قيراط و 10 سهم بالوحدات المحلية للمعتمدية و البنوان ( بقرى سندسيس و الشرقية ) وفى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم إزالة 5 حالات تابعة لهندسة ري بحري زفتى بمساحة 128 متر مربع.

كما تم مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.