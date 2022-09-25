اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:40 م
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إزالة 295 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمخالفات بسوهاج.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:19 م
إزالة 295 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمخالفات بسوهاج.. صور جانب من الإزالات
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن إزالة 295 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، بالمرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي بدأت في 10 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 29 سبتمبر.
 
وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 147 حالة تعد بالمباني على مساحة 9817 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 148 حالة تعد بالزراعة على مساحة 4 أفدنة و14 قيراطا و15 سهما.
 
وشدد "الفقي" على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن عملية المتابعة تتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة.

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