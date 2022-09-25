إزالة تعديات على مساحة 1650 مترًا ضمن الموجة الـ20 بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

كلف أشرف عطية محافظ أسوان، الوحدات المحلية بمواصلة الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.

وفى هذا السياق، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة لإزالة التعديات بنطاق حى غرب بإجمالى مساحة 1650 م2.

ومن جانبه أكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن الحملة شارك فيها قوات من مديرية الأمن، بالإضافة إلى الفنيين والعاملين والمعدات الثقيلة بالوحدة المحلية، مشيراً إلى أن أعمال الحملة شملت أيضاً إزالة كافة الإشغالات والمخالفات الفنية والهندسية من أمام المحلات التجارية بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بحى جنوب.