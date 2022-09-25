اليوم السابع
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إحالة مستريحي الويلى لمحكمة الجنح بتهمة النصب على المواطنين

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:43 م
إحالة مستريحي الويلى لمحكمة الجنح بتهمة النصب على المواطنين أموال- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الوايلى اليوم، إحالة عاطلين "مستريحي الويلى" لمحكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي للنصب على المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى، بلاغا من أحد الأشخاص، بتضرره مــن شخصين قاموا بالنصب عليه، وتحصلوا منه على مبلغ مالى، وإيهامه بالتجارة والربح السريع من خلال عملهم بإحدى المشاريع والعقارات، إلا أنهما هربا بالمبلغ واتهمهم بالنصب عليه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

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