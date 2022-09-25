أوقاف الأقصر تطلق الأسبوع الثقافى الثانى فى مسجد أبو الحجاج الأقصرى.. صور

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إنطلاق الأسبوع الثقافى الثانى فى مسجد أبو الحجاج الأقصرى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قررت الوزارة اعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافى الثانى بمسجد العارف بالله السيد أبى الحجاج الأقصرى بمدينة الأقصر، وذلك لمدة خمسة أيام، وقد حاضر فى اليوم الأول كلا من الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، والدكتور حسن السيد محمد ياسين الأستاذ بجامعة الأزهر، وكان قارىء الحفل والمبتهل فضيلة الشيخ مبارك على إمام مسجد العارف بالله أبى الحجاج الأقصرى، ومقدم الحفل فضيلة الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه كان عنوان الحديث فى الليلة الأولى حياة النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصر الحبيبة الخير والفلاح.

كما أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، إنه قررت الوزارة اعتماد 4 مجالس إقراء جديدة بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر، حيث أنه تلقت المديرية إعتماد من وزارة الأوقاف لعدد 4 مجالس إقراء جديدة بالمديرية، وبذلك بلغ عدد مجالس الإقراء بالمديرية إلى 5 مجالس، موضحاً أنه إنطلقت أولى جلسات مجلس الإقراء الأول بمسجد النور بمدينة طيبة، حيث حاضر فيها فضيلة الدكتور حسن السيد محمد ياسين الأستاذ بكلية البنات الأزهرية بطيبة، وبحضور فضيلة الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف الزينية، وبعض الأئمة ورواد المسجد.



الأسبوع الثقافى الثانى فى مسجد أبو الحجاج الأقصرى



إنطلاق الأسبوع الثقافى الثانى فى مسجد أبو الحجاج الأقصرى