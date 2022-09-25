أوبريت الفرح في أولى حفلات كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بالموسم الفني الجديد

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في السادسة من مساء الخميس المقبل، أولى حفلات كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بالموسم الفني الجديد، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وتدريب كل من الفنان أيمن مصطفى، والفنانة ندى غالب، والفنانة شمس إبراهيم.

ويتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل، باقة رائعة ومتنوعة من أجمل أغاني الأطفال التي تغنى بها كبار النجوم، بالإضافة إلى بعض أغنيات زمن الفن الجميل، منها إخوات، كلنا، أنا كتكوتة، ياحضرة العمدة، شخبط شخابيط، أبو زعيزع، جدو علي، تعب الهوي، إن راح منك يا عين، يا حلو صبح،. أما الفاصل الثاني من الحفل يقدم الكورال "أوبريت الفرح" للفنان سيد الملاح، وأحمد الحداد، ومحمد عوض وآخرين، من إخراج يحيى زكريا، والذي أنتج في ستينيات القرن الماضى.

الجدير بالذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، تم تأسيسه في الموسم الفني لعام 2009، ويضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة، وقدم الكورال مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة على مدار السنوات السابقة، وقد رفع شعار "كامل العدد" فى كل حفلاته.