أسعار الكتب المطورة للصفوف الأولى حتى الخامس الابتدائى.. إنفوجراف

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسعار الكتب المطورة للصف الرابع الابتدائى كالتالى:

ـ المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات وقومية وخاصة ويابانية، وصل إجمالي الكتب وتشمل التربية الدينية واللغة العربية وكونكت وكونكت بلس والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والمهارات المهنية والقيم واحترام الأخر بواقع 600 جنيه بيع للمدرسة و690 جنيها للطالب 15% مصاريف إدارية.

ـ وسعر بيع الكتب للمدارس الرسمية لغات والرسمية والقومية وخاصة "لغات فرنساوى"، 450 للمدرسة و517 جنيها للطالب.

ـ أما أسعار الكتب المطورة للمدارس القومية والخاصة عربى، 450 للمدرسة و517 للطالب.

ـ وسعر بيع الكتب المطورة للمدارس الدولية 400 للمدرسة و460 للطالب.

ـ كما حددت الوزارة أسعار الكتب للصف الخامس الابتدائى كالتالى:

ـ المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات وقومية وخاصة ويابانية لغات إنجليزى، 600 جنيه للمدرسة و690 للطالب.

ـ وسعر بيع الكتب للمدارس الرسمية لغات ولغات رسمية وقومية وخاصة " لغات فرنساوى 450 للمدرسة و517 للطالب.

ـ أما أسعار الكتب المطورة للمدارس القومية والخاصة عربى، 450 للمدرسة و517 للطالب.

ـ وسعر بيع الكتب المطورة للمدارس الدولية 400 للمدرسة و460 للطالب.

ـ أما بالنسبة لأسعار الكتب المطورة للصف الثالث الابتدائى جاءت كالتالى:

ـ المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات وقومية وخاصة ويابانية لغات إنجليزى 450 جنيه للمدرسة و517 جنيها للطالب بإضافة 15% رسوم إدارية.

ـ وسعر بيع الكتب للمدارس الرسمية لغات واللغات الرسمية والقومية والخاصة " لغات فرنساوى"، 250 جنيها للمدرسة، و287.50 ، للطالب.

ـ ـ أما أسعار الكتب المطورة للمدارس القومية والخاصة عربى 300 جنيه للمدرسة و345 للطالب.

ـ وسعر بيع الكتب المطورة للمدارس الدولية 300 جنيه للمدرسة و345 جنيها للطالب.

وبالنسبة لأسعار كتب رياض الأطفال.

- 402,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).

- 172,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتمبزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

- 230 جنيها بالمدارس القومية والخاصة عربي.

- 230 جنيها بالمدارس الدولية.

ـ وبالنسبة لأسعار كتب الصف الأول الابتدائي:

ـ 460 جنيها بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية لغات انجليزي.

ـ 230 جنيها بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

ـ 287,50 جنيه بالمدارس القومية والخاصة عربي.

ـ 345 جنيها بالمدارس الدولية.

ـ أما بالنسبة لأسعار كتب الصف الثاني الابتدائي جاءت كالتالى:

ـ 517,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية "لغات انجليزي"

- 287,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة "لغات فرنسي"

- 345 جنيها بالمدارس القومية والخاصة عربي.

- 345 جنيها بالمدارس الدولية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على الالتزام بسعر البيع الخاص للطلاب وعدم رفع أسعار الكتب المطورة