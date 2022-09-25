أسبوع التهيئة بمدارس كفر الشيخ.. ألعاب وهدايا لتلاميذ الأول الابتدائي (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد عدد من المدارس بمحافظة كفر الشيخ، إقبال الأطفال وأولياء أمورهم، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، خلال أسبوع تهيئة الأطفال، وسط حالة من الفرحة، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وممارسة العديد من الألعاب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستقبال الأطفال والتلاميذ خلال أسبوع التهيئة، لإحداث جو من الود والألفة بينهم، وإزالة الرهبة التي يشعر بها الأطفال في أول يوم من العام الدراسي، ما ينعكس بالسلب على الأطفال، ليتعود الأطفال خلال الأسبوع على المدرسة والمدرسين.

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه يتم تهيئة تلاميذ الصف الأول وأطفال الروضة قبل بدء العام الدراسي الجديد بأسبوع، باستقبالهم في المدارس برفقة أولياء أمورهم، ليتعرف الأطفال على مدرستهم ومعلميهم وفصولهم، ليتعود الأطفال خلال الأسبوع على المدرسة والمدرسين، ويكون حضوره في اليوم الأول بدون ولى أمره.

وأضاف وكيل الوزارة، يستعد كل العاملين بالمدرسة لاستقبال الأطفال وتوزيع الحلوى والشكولاتة والورود عليهم، والألعاب المتعددة، وبالسلام الجمهوري، وبالأغاني الوطنية، والقيام بجولة في المدرسة، واليوم الثاني يتعرف الأطفال على معلميهم، ويستمر استقبال الأطفال وأولياء أمورهم طوال الأسبوع.

وأضاف عبدالله ، أن الاستعداد المسبق والتحضير لمواجهة أي تجربة جديدة بمثابة الخطوات الأولى للنجاح، ولعل ذلك يتماثل مع ضرورة التهيئة النفسية للأطفال، والاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد، مشيراً إلى أنه شدد على بذل مزيد من الجهد من قبل المعلمين للأطفال لتكون المدرسة لديهم مرتبطة بالأشياء المحببة التي تتوافق مع قدراتهم العقلية في استيعابها، بالإضافة للتعاون مع الأبوين في ضرورة تصوير المدرسة بالبيئة الإيجابية الجميلة، التي من خلالها يستطيع الطفل أن يتعرف على أصدقاء جدد ويمارس هواياته، بالإضافة إلى اكتسابه مهارات جديدة في التعليم، وممارسة الأنشطة المتعددة.



استفقبال الاطفال بالمدارس



استقبال الاطفال خلال اسبوع التهيئة بمدارس كفر الشيخ



اقبال على اسبوع التهيئة



اندماج الاطفال خلال ممارستهم الالعاب



اندماج الطلاب والطالبات بالمعلمين



جانب من الفعاليات في مدارس كفر الشيخ



جانب من تفاعل الاطفال



جانب من فعاليات التهيئة بالاسبوع الماضي



جانب من ممارسة الالعاب خلال اسبوع التهيئة



سعادة الاطفال باسبوع التهيئة



فرحة الاطفال خلال اسبوع التهيئة



فرحة الاطفال بالالعاب



فرحة الاطفال خلال تواجدهم بالمدارس



مشاركة المعلمات للأطفال



ممارسة الاطفال للالعاب



