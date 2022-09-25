أحد مستفيدى "سكن كريم" بالقليوبية: "كنا عايشين في بيت تحت الأرض".. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قال أمين عدلى جاد الله، أحد المواطنين المستفيدين من مبادرة "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إنه لم يكن يتوقع ما حدث معه واستفادته من المبادرة الرئاسية بهذا الشكل، موضحا: "كنا عايشين أنا وأسرتي وأخويا وأسرته في بيت كنا بننزل له 3 درجات تحت الأرض، دلوقتي ربنا كرمنا ببيت بنطلع له 3 درجات، وبصراحة مكناش نتوقعه بهذا الجمال والعظمة".

وأضاف "أمين" خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زار منزله خلال جولته بالقرية العام الماضي، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وزيارته لمنزله المدرج ضمن "سكن كريم" لدعم منازل القرية، قائلا "رئيس الوزراء سألني عن ظروف المعيشة، وقال لي إحنا بعد ربنا هنعمل لك البيت يليق بحياة كريمة، وبصراحة في البداية مكنتش مصدق، وحاليا عمال أكذب عينيا من اللى أنا شايفه تم في البيت".

وأوضح أمين عدلى، أنه كان قد تقدم بالأوراق المطلوبة برفقة شقيقه في الشئون الاجتماعية لتطوير منزله ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وبعد شهور وصل لمنزلهما وفد وقاموا بزيارة المنزل وتصويره ورصد كل احتياجاته، وبعدها زارهم محافظ القليوبية لدعمهم ومعرفة كل متطلباتهم، وزارهم رئيس الوزراء اليوم ووعدهم ببناء منزلين للأسرتين.

واستطرد، أن القرية كانت قديما بحاجة إلى الكثير من الخدمات التي ظلت محرومة منها لسنوات طويلة، لكن مبادرة "حياة كريمة" بدأت تدخل الحياة بالصرف صحى والمياه ومبانى خدمية والغاز وغيرها من الخدمات، وكلمتي للرئيس السيسي ربنا يجعلك سند لكل المصريين، وفعلا حضرتك أب لينا جميعا".



أمين عدلي ونجله فى منزلهم الجديد



غرف المنزل الجديد



فرحة المنزل الجديد



محرر اليوم السابع ورئيس الوحدة المحلية بنوى وعمدة القرية



أحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بنوي وأمين عدلي قى المنزل الجديد



المنزل الجديد بنوى