5 مراكز شباب بقرى حياة كريمة فى كفر الشيخ تتجمل بخمس صالات جيم.. صور

عبر شباب 5 قرى عن سعادتهم بوصول 5 صالات جيم لـ 5 مراكز شباب جديدة تم إنشاؤها ضمن المباراة الرئاسية حياة كريمة بمطوبس، لتطوير الريف المصري، وساهم الشباب في نقل تلك الأدوات والأجهزة لداخل مراكز الشباب في قرى "الفتح، الغنايم، السكري، أبيانة، ومركز شباب خان الجني"، إنشاء جديد، بالإضافة لمركز شباب خليج قبلي رفع كفاءة، وبذلك يصبح ما ورد لمراكز الشباب انشاء جديد كل من أثاث مكتبي، وأدوات رياضية، وصالة جيم"، مؤكدين أنهم يشعرون بتغير كل مناحي الحياة من خلال حياة كريمة.

قال محمد عبدالله كمال، من قرية الفتح، لم نكن نتوقع أن يكون لدينا مركز شباب بهذا الشكل المتميز، فقريتنا من القرى الفقيرة المعدومة، وبعد إنشاء عدد من المشروعات بها ومنها مركز شباب، تحولت لقريتنا لنموذج من نماذج قر حياة كريمة، مؤكداً أن أهالي القرية يوجهون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لشعورهم بتغير الحياة في قريتهم.

وأكد أحمد محمد البهلوان، تم إنشاء مركز شباب جديد بقريتنا خان جني، على أحدث الطرز، بعد أن كان موقعه عبارة عن أرض جرداء، مشيراً أن شباب القرية أقبلوا على مركز الشباب لممارسة العديد من الرياضات، ووصول صالة الجيم، لتكون أول صالة تشهدها القرى، أمر يدل على اهتمام الدولة بممارسة الشباب والرياضة، ليجدوا فيها متنفسهم، وتشجعهم على المشاركة الإيجابية في البطولات سواء على مستوى المركز أو المحافظة أو الجمهورية، وربما وصولا للعالمية.

وقال جابر محمد عرفه، اهتمام الدولة بتطوير الريق المصري كما نعيشه في قريتنا السكري و القرى التي حولنا، دليل على أن الجمهورية الثانية بنيت على الاهتمام بالإنسان قبل الاهتمام بالمنشآت فقط، وتوفير الإمكانيات التي كانت درب خيال للمواطن من مراكز باب وتحسين مستوى مياه الشرب، وإقامة المجمعات الخدمية الحكومية المتعددة بالقرى لحدث جلل لم نكن نتخيله منذ ولادتنا حتى أصبحت حقيقة نعيشها.

وأكدت ليلى محمد عبدالله، من قرية ابيانه، قريتنا قرية الزعيم الراحل سعد زغلول، لم تشهد تكويرا كما شهدته خلال مبادرة حياة كريمة، من إنشاء العديد من المشروعات الخدمية، واستكمال مشروعات توقفت لعشرات السنوات، ووجود مركز شباب متكامل يفتح أبوابه للشباب لممارسة العديد من الرياضات له أثار ايجابية على شبابنا الذي لم يكن يجد المكان الملائم الذي تطمئن أسرته على توجهه إليه لممارسة ما يحب، ويستغل وقته فيما يفيد، إضافة للمشروعات الخدمية التي تشهدها قر مطوبس في كافة القطاعات,

تشهد محافظة كفر الشيخ، استمرار إنشاء وتشييد مشروعات حياة كريمة ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومحافظة كفر الشيخ تسابق الزمن في تنفيذ المشروع بدقة كبيرة ووفق المواصفات القياسية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يذكر أن مشروعات حياة كريمة التي تشهدها 18 قرية و187 تابع، 593 مشروعاً متنوعاً في كافة القطاعات، منها في مجال الشباب والرياضة، 27 مشروعا،" مركزاً شباباً"، وجاري العمل ب 16 مشروعا بتكلفة 122 مليون جنيه.