يعرض حياة المواطنين للخطر.. كيف يواجه قانون المرور السير عكس الاتجاه؟

واجه قانون المرور بكل قوة، الخارجين عن الإطار القانوني خلال قيادة السيارات، ومن بين هؤلاء الذين يقودون في الاتجاه المعاكس على الطرقات العامة، ما يتسبب في الكثير من الحوادث، وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ويعاقب قانون المرور الجديد في مادته رقم 76، المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

ومن أبرز أشكال العقوبة للسير عكس الاتجاه وفقا للقانون:

- حال وقوع إصابة أو وفاة للغير ناتجة عن السير المعاكس، بحيث تضاعف الغرامة المالية مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس.

-حال هروب المتسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.

- يعاقب السائق حال قيادته مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها.

- يعاقب حال القيادة تحت تأثير المخدارت.

- عند ارتكابه فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكاب تلك الافعال في المركبة.

- استعمال أجهزة تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.

- اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.

- التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.

- التسابق على الطريق.

- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

- الاعتداء على رجال المرور.

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

- السير دون فرامل.