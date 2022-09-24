وكيل شباب الأقصر: آخر موعد لتلقى طلبات الترشح لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ.. غدا

الأقصر- أحمد مرعى

صرح صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن استمرار إجراءات الترشيح لانتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، حيث تم مد فترة الانتخابات حتى غد الأحد 25 سبتمبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تستقبل المديرية الراغبين فى الترشح لإنتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ فى مقر مديرية الشباب والرياضة، وذلك بناءاً على توجيهات إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب، وفتحي محمد وكيل المديرية للشباب وعبد الرحيم جاد مدير الإدارة.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه عقب تعليمات وزارة الشباب والرياضة الأخيرة، تقرر مد فترة الإنتخابات لمدة يوم واحد، وهو غدا الأحد الموافق 25 سبتمبر الجارى ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين فى الترشح.

وفى نفس السياق نفذت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، خطة أندية السكان عن شهر سبتمبر 2022، بإقامة جلسة تفاعلية بمركز شباب "الاقالتة" بإدارة شباب القرنة لفريق مؤسسة إتجاه، وذلك بحضور أعضاء أندية السكان من مركز الشباب وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومؤسسة اتجاه لتنفيذ تدريبات، وأنشطة وبرامج داخل مراكز الشباب، في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، وأدار الجلسة المدرب محمود عطيتو وتحت إشراف علاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، ولمياء خالد وعلاء ثابت منسقى مؤسسة إتجاه بالأقصر.