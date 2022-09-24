وكيل تعليم الغربية يتابع إدارة التدريب للوقوف على استعدادات فعالية "متحف المناخ"

زار صباح اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مركز التنمية المهنية بالغربية، للوقوف على استعدادات إدارة التدريب لتنفيذ فاعلية "متحف المناخ"، والتي تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستضافة مصر للدورة الساعة والعشرين من مؤتمر الأطراف، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حول تغير المناخ عام 2022.

واتساقا مع ذلك فقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من منظمة اليونيسف بإعداد برنامجي (دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة)، (دعم مهارات مديري ووكلاء المدارس في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة)، وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة القومية وتلك التدريبات خلال الفترة من 27/8/2022 وحتى 27/9/2022 بقاعات التدريب بالغربية.

وقامت إدارة التدريب بالغربية بتقديم مقترح لتنفيذ متحف خاص بالمتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي تستعرض فيه جهود عدد 107 مدرب 18050 متدرب (معلم، ومدير، ووكيل مدرسة)، والذين قاموا بتنفيذ أنشطة متعددة تساهم في تحقيق رؤية الوطن للعدالة المناخية على مستوى العالم، كمطلب من مطالب مؤتمر المناخ، حيث يضم المعرض منتجات المتدربين من خلال تحليلهم لخرائط المنهج ونواتج التعلم المستهدفة ومعايير الخريج، حيث تم ربط قضايا البيئة من خلال محاور التدريب بمخرجات العملية التعليمية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.