وكيل تعليم الشرقية يوجه مديري إدارة ديرب نجم برعاية الطلاب الموهوبين.. صور

الشرقية – فريق المحافظات

عقد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اجتماعا موسعا اليوم، مع عدد من مديرى مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية، لمناقشة عدة موضوعات استعدادا لبدء العام الدراسي، بحضور أمين منصور مدير عام إدارة ديرب نجم التعليمية، وكيلي الإدارة أشرف فودة وسلوى الجلاد.

جاء ذلك لمناقشة تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ يوم دراسي تمارس فيه الأنشطة التربوية خلال اليوم الدراسي وتوزيع الطلاب على الأنشطة المختلفة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي في ضوء إمكانيات المدرسة، مطالبا الجميع بالعمل علي عودة المدرسة لدورها الحقيقي ودمج التكنولوجيا في التعليم من خلال الاهتمام بمشاهدة القنوات التعليمية ومتابعة المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والدخول لبنك المعرفة ليكتسب الطلاب المهارات والمعارف المتنوعة، وتفعيل آليات لجذب الطلاب للحضور الي المدرسة وعدم الغياب مؤكدا أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين علميا ورياضيا وتقديم كافة الدعم والرعاية لهم ووضع برامج لتنمية مواهبهم.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة التخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية والعمل بروح الفريق لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

وشدد على مديري عموم الإدارات التعليمية سرعة الانتهاء من الجاهزية وسد العجز غير مسموح بحصة بدون معلم وبدون قياس نواتج التعلم بصورة مستمرة على أقل المستويات قبل الاعلي ومراجعة الشرح والتطبيق لحين الوصول للمستوى المطلوب سرعة توفير سبورة ذكية أو شاشة أو فرهد بروجكتر بكل مدرسة ابتدائية وإعدادية حسب الإمكانيات المتاحة،وتجهيز القاعات المتعددة الأغراض لعرض محتوى قناه مدرستنا بعد إحضار المحتوى على فلاشة وذلك دمج التكنولوجيا بالتعليم تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

وشدد على جميع مديري ووكلاء المدارس بالتواجد بالمدارس قبل وصول التلاميذ والمعلمين وأن يتابعوا بنفسهم عن أسباب تأخر حضور التلاميذ وأيضا المعلمين للمدرسة ومتابعة أمن البوابة والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح ويعطي الإذن بفتحها عند الضرورة وغلقها مرة آخري نهاية اليوم الدراسي مع تسجيل بيانات بطاقة الزائرين للمدرسة وسبب دخوله للمدرسة ومرافقته حتى دخوله مكتب مدير المدرسة.

وأكد رمضان على مديري المدارس باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتغيبين من طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة والعمل على عودة الطلاب للمدارس من خلال تفعيل الأنشطة التربوية وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب وتوعيتهم بعدم الغياب.

وأعطي توجيهاته بأن يلتزم جميع مديري المدارس بالآتي: تحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور للذين لديهم شكاوى ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب وأولياء أمورهم.

ونبه على جميع مديري المدارس مطالبة الموجهين المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوى الطلاب ورفع تقرير بمستوى الطلاب ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر وتكريم المعلمين المتميزين بالمدرسة والعمل على استخدام السبورات الذكية باستمرار ومتابعة صيانتها ، وعلى مديري المدارس التأكد من الإحصاء الفعلي للعجز والزيادة قبل مخاطبة الإدارة وإشراك مجلس الأمناء والآباء في توعية أولياء الأمور بضرورة حضور وانتظام الطلاب وعدم الغياب من المدرسة وخاصة في المرحلة الإعدادية والثانوية العامة.

ووضع برامج علاجية للطلاب الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة متابعة تسجيل غياب المعلمين بدقة حسب التعليمات ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة التجاوز وأكد سيادته علي تفعيل حصص الأنشطة الصفية واللاصفية والمسابقات بالمدارس واكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين بالمدارس مع تفعيل دور أخصائي الصحافة الإعلام وأخصائي المسرح والأخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسى.

وفي ذات السياق شدد وكيل الوزارة على تنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يتم تطبيقه بالتناوب، خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، حيث تم التوجيه بتشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، ووضع درجات تشجيع للنشاط الرياضي والثقافي والفني، وتفعيل آليات جذب الطلاب للحضور.

وشدد على مديري ووكلاء المدارس والإشراف اليومي، التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة وعدم تواجدهم في غير مواعيد العمل الرسمية.

ونبه علي تفعيل لجنة الكوارث والأزمات بالمدارس، وتفعيل خطط الإخلاء مع مراعاة وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من وجود طفايات الحريق وانها صالحة للاستخدام وغير منتهية الصلاحية ومنع إقامة أي احتفاليات او فعاليات أو دخول الجمعيات الخاصة أو مندوبي الشركات الإ بعد الرجوع للجهات المختصة بالمديرية والإدارة التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة مواصلة متابعة وتقييم جميع العاملين داخل قطاع التعليم مؤكداً على ضرورة تفعيل دور مدير المدرسة ووكيل المدرسة والاهتمام بالعمل جودة التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم مميز ينعكس على مستقبل أبنائنا الطلاب .

في ذات السياق أكد وكيل الوزارة ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء علي مستوي المحافظة في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المشاركة المجتمعية و المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية ، مؤكداً على ضرورة تعديل سلوكيات التلاميذ وإكسابهم سلوكيات إيجابية من خلال تنمية الوعي الطلابي لتشجيعهم على الحفاظ على ترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث والحفاظ على نظافة مدارسهم باعتبارها منارة تربوية وتعليمية تسهم في في بناء الشخصية والمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، والتحضر للأخضر.

وفي ختام الاجتماع حث وكيل الوزارة مديري عموم الإدارات التعليمية للاستعداد في القيام بأي تكليفات ومهام تطلبها المرحلة الراهنة من تفاني وإخلاص في العمل حتى نصل إلى بر الأمان مؤكدا "أن أبناءنا أمانة ويمثلون نواة لصنع مستقبل مصر وأنتم أداة لتشكيل الوعي والوجدان، وبناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة في بناء وتقدم المجتمع " لافتاً إلى أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال في العمل.



أثناء الاجتماع



حضور الاجتماع