وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد تدريب ترقى المعلمين بمركز تدريب سموحة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد وكيل أول المنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، تدريب المعلمين المؤهلين للترقى بمركز تدريب سموحة، اليوم، والذي يتم فيه تدريب المعلمين المرشحين للترقي في حضور الدكتور مظهر حماد من إدارة التدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف.

كما تفقد خلال الجولة توافر جميع احتياجات التدريب مؤكدا على أهمية التدريب وضرورة نقل أثره للمعاهد لمواكبة المستجدات والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية والمجتمع.

جاء هذا التدريب تنفيذًا لتعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة للتدريب بمشيخة الأزهر الشريف ضمن البروتوكول المبرم مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، والقائم عليه إدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية بقيادة أمين عزام وقسم الكادر برئاسة صلاح حسين.