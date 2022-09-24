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وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية ببورسعيد

السبت، 24 سبتمبر 2022 10:42 ص
وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية ببورسعيد جثة- أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي طفل مصرعه متأثرا بإصابته، إثر حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية في محافظة بورسعيد، وكان مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، استقبل إسلام أحمد سليمان سلام 15 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة والحالة العامة سيئة.
 
وباءت كل محاولات إنقاذ الطفل بالفشل، وتوفى داخل المستشفى خلال تقديم الخدمات الطبية له، حيث كانت حالته العامة سيئة جداً. 
 
تحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.
 
 
 

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