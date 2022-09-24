اليوم السابع
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السبت، 24 سبتمبر 2022 04:27 م
أكرم القصاص
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وزير خارجية السعودية وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان جهود تعزيز السلم الدولي

السبت، 24 سبتمبر 2022 04:01 م
وزير خارجية السعودية وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان جهود تعزيز السلم الدولي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

واستعرض الجانبان ،وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وآخر المستجدات والتطورات الدولية.

من جانبه، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهود السعودية لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهودها المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

 


وزير الخارجية السعودي

الأمين العام للأمم المتحدة

فيصل بن فرحان

السعودية

الأمم المتحدة



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