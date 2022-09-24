وزير الشئون الإسلامية بالسعودية: نشكر مصر على دورها فى تجديد الخطاب الدينى

كتب ــ على عبد الرحمن ـ تصوير حسن محمد

قال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة بالسعودية: "نشكر مصر على دورها في تجديد الخطاب الديني ، بقيادة الرئيس البطل المجدد عبد الفتاح السيسي"، مؤكدا أن الرئيس السيسي أتى في وقت كانت مصر في أشد الحاجة إلى قائد مثله".

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، الذى انطلق اليوم ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، ويناقشون (41) بحثًا.

وتابع آل الشيخ: "تأهيل المجددين وتحديدهم وفق ضوابط شرعية خطوة مهمة لا يمكن التواني عنها، لأنهم نواة التجديد واللبنة التى تقوم عليها قضية تجديد الخطاب الديني في العالم الإسلامي أجمع، لذا انتقاء العناصر المتصدرة لتلك المسألة أمر في غاية الأهمية".

وأضاف وزير الشئون الاسلاميه بالمملكة العربية السعودية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المتطرفين والخوارج في أكثر من موضع قبل وجودهم، وهذا دليل كاف لتبني قضية مواجهة التطرف والإرهاب حول العالم".

ويتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.