وزير التعليم العالي يشيد بالأبحاث العلمية ونماذج المحاكاة لجامعة سوهاج.. صور

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالأبحاث العلمية التخصصية الدقيقة فى محاور التغيرات المناخية المختلفة والاستدامة الطبيعية، والتى شاركت بها الجامعة خلال فعاليات المنتدى، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة أن وزير التعليم العالى أشاد أيضاً بنماذج المشروعات التطبيقية، ونماذج المحاكاة لمخرجات الأبحاث العلمية، والمرتبطة بمحاور التغيرات المناخية والتى عرضتها الجامعة، مضيفاً أنه خلال فعاليات المنتدى تم تقديم فيلم وثائقى شمل جهود الجامعة لمواجهة التغيرات المناخية، تضمن عدد من الأنشطة البحثية والتوعوية والمؤتمرات وورش العمل التى نفذتها الجامعة فى مجال التغير المناخى وتأثيراته السلبية.

وأضاف عبد الخالق أن الجامعة شاركت بعدد 3 أبحاث متميزة وهم تفادى الاحترار العمرانى فى المنشآت من خلال تحسين وإمداد المبانى بالطاقة والتخطيط الجيد للمجتمعات العمرانية الجديدة وإنتاج أسفلت صديق البيئة من خلال تدوير المخلفات الطبية وتفادى الاعتلال الحرارى فى عملية إنتاج الدواجن بمزارع كلية الزراعة، وشاركت ايضاً بعدد 5 نماذج محاكاة لإبراز دورها فى تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار فى مجال التغيرات المناخية، وهى تدوير المخلفات الطبية لإنتاج الأسفلت وتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء من خلال مبادرة "أحلى وهى خضرا"، وإنتاج سيارة صديقة البيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، إنتاج أخشاب مقاومة للحريق والتعاون مع المحافظة لوضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050.





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