اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير إعلام عُمان: الرئيس السيسى حملنا مسئولية الكلمة لبناء المجتمعات

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:30 ص
وزير إعلام عُمان: الرئيس السيسى حملنا مسئولية الكلمة لبناء المجتمعات وزير الإعلام العُمانى الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الإعلام العُمانى الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدم رسالة ـ خلال لقائه مع وزراء الإعلام العرب، على هامش الدورة الـ52 للمجلس ـ شديدة العمق، حول الدور الذى ينبغي على الإعلام ووسائله القيام به، وما الذى ينبغي أيضا تجنبه، موضحا لنا أن رسالة الإعلام هي بناء المجتمعات وحماية استقرار البلدان وأجيال المستقبل، وعلينا أن نكون كإعلاميين في مشرق العالم العربى ومغربه في هذه المساحة الحضارية الشاسعة من سلطنة عمان إلى المغرب العربى، مرورا بحضارة مصر العريقة، أن نستشعر المسئولية تجاه أوطاننا واستقرارها وتوجيه المجتمعات نحو الأفضل.

أضاف الحراصى: الرئيس السيسى حملنا هذه الأمانة العظيمة تجاه شعوبنا وأبنائنا، وهى أمانة الكلمة ومسئوليتها، مؤكدا أن الإعلام العربى سيسير وفق هذه الرسالة وتلك الهوية.

ووصف وزير الإعلام العُمانى العلاقات التي تجمع مصر وسلطنة عمان بـ"التاريخية"، فهى تعود لعصر الملكة حتشبسوت، حيث أرسلت السفت التجارية إلى سلطنة عمان لجلب اللُبان الذى كان يُستخدم وقتذاك بكثرة في المعابد المصرية القديمة.

استكمل الوزير العُمانى تصريحاته، لـ"اليوم السابع" قائلاً: استمرت العلاقات بين البلدين تزداد قوةً وزخمًا بمرور  الوقت وشهدت نمواً في كافة المجالات.
وتشهد هذه العلاقات نهضة جديدة في هذا العصر مدفوعة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والسلطان هيثم بن طارق، اللذان يحرصان على توطيد أواصر الإخاء بين البلدين على المستوى الشعبى والقيادة.


مصر وسلطنة عمان

وزير الاعلام العُمانى

الرئيس السيسى

رسالة الاعلام

لقاء السيسى مع وزراء الإعلام العرب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب لانعقاده العادى أول أكتوبر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:52 م

مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب.. كرم جبر: الرئيس السيسي حريص على تدعيم أواصر التعاون والتواصل بين الدول.. والقضية الفلسطينية قضية العرب الأولى ومصر كانت وستظل داعمًا وسندًا لقضايا أمتها

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:21 م

برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق اجتماع وزراء الإعلام العرب.. كرم جبر: نتمسك بقضايا أمتنا وأولها فلسطين.. الجامعة ترحب بتحويل ذكرى أبو عاقلة يوما للتضامن مع إعلام فلسطين.. والكويت تؤكد ضرورة الدفاع عن "الهوية"

الخميس، 22 سبتمبر 2022 02:32 م

ردود أفعال واسعة على كلمة الرئيس السيسى .. عبد المنعم سعيد: مثالية ومركزة.. محمد على فهيم: تعطى زخم إضافى لمؤتمر شرم الشيخ.. صفى الدين دياب: قمة المناخ حاضرة بقوة خلال كلمات القادة فى الأمم المتحدة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 01:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة