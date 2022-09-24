اليوم السابع
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السبت، 24 سبتمبر 2022 03:16 م
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية قيرغيزستان وطاجيكستان يبحثان مع مسئول أممي الوضع على الحدود

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:02 م
وزيرا خارجية قيرغيزستان وطاجيكستان يبحثان مع مسئول أممي الوضع على الحدود شرطة طاجيكستان- أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوبييف مع نظيره الطاجيكي سيروج الدين محي الدين، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو، الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية.

وذكرت وكالة أنباء (آكيبرس) القرغيزية اليوم السبت، أن الأطراف الثلاثة تبادلوا الآراء في الاجتماع الذي عقد في نيويورك في إطار الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع على الحدود وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة المحادثات بشأن المزيد من التنظيم السلمي للعملية.

كما أشاروا إلى أهمية الامتثال للاتفاقيات المنصوص عليها في البروتوكول المعني بشأن تنظيم النزاع المسلح في المناطق الحدودية بين قيرغيزستان وطاجيكستان في 19 سبتمبر 2022.

 


قيرغيزستان

طاجيسكتان

الحرب بين قيرغيزستان وطاجيسكتان

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