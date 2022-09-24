نيويورك تايمز: محامو ترامب يعملون على عرقلة شهادة مساعديه فى تحقيقات 6 يناير

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن محاميي الرئيس الأمريكى، السابق دونالد ترامب يخضون صراعًا قانونيًا وراء الكواليس للحد من نطاق تحقيق هيئة محلفين فيدرالية في الدور الذي لعبه في السعي لإلغاء انتخابات 2020 ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن المعركة الخفية ، التي تكشفت تفاصيلها في محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن ، تركزت على المدى الذي يمكن أن يذهب إليه ترامب في استخدام الامتيازات التنفيذية التى تمنح للرؤساء والعلاقة الخاصة التى تجمع بين المحامى وعمليه كوسيلة لإبقاء الشهود بعيدين عن الإجابة على أسئلة تضره حال مثولهم أما هيئة المحلفين الكبرى.

واعتبرت الصحيفة أن هذه المسألة مهمة لأنها ستحدد مقدار الأدلة التي يمكن للمدعين العامين الحصول عليها من دائرة داخلية لبعض المحامين والمستشارين السابقين الأكثر ثقة لترامب. كما ستساعد النتيجة في تشكيل ملامح المعلومات التي ستتمكن وزارة العدل من جمعها ، حيث تبحث في تورط ترامب في الأحداث الفوضوية التي أعقبت الانتخابات التي بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وتستمر هذه العملية حتى في الوقت الذي تتابع فيه وزارة العدل أيضًا تحقيقًا جنائيًا منفصلاً في تعامل ترامب مع الوثائق الحكومية التي أخذها معه عندما ترك منصبه، بما في ذلك المئات التي تم تصنيفها على أنها سرية.

ومنعت محكمة استئناف فيدرالية هذا الأسبوع أمرًا صادرًا عن محكمة أدنى كان قد أوقف جزءًا رئيسيًا من التحقيق في الوثائق. وفي يوم الجمعة ، قال مكتب مدير المخابرات الوطنية إن وكالات المخابرات استأنفت تقييم مخاطر المواد السرية التي تم الاستيلاء عليها في البحث الشهر الماضي داخل منتجع مارالاجو مقر إقامة ترامب في فلوريدا. أعلن المكتب أن العمل يشمل تقييم المخاطر الأمنية الوطنية المحتملة التي قد تنجم عن الكشف عن الوثائق.