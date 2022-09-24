وقال مهاتير - فى حديثه في منتدى جيراكان تاناه للطيران فى ماليزيا وفق ما نقلته صحيفة مالى ميل الماليزية اليوم السبت- إنه يفضل دورًا أقل يسمح له بتقديم المشورة أو أن يكون مستشارًا خبيرًا لرئيس الوزراء بدلاً من ذلك.



وعند سؤاله عن استعداده لتولي الحكم للمرة الثالثة قال: "إذا كان الإصرار مستمرًا، فسوف أجد صعوبة في التفكير في نفسي فقط. لذا إذا كان الإصرار مستمرا فسأقبل."



أوضح مهاتير البالغ من العمر 97 عامًا، والذى امتدت فترة عمله الأولى كرئيس للوزراء 22 عامًا، أنه لم يكن ليستمبر لطمعه في الكرسي ولكن لرغبة الجمهور.



ونفى أيضًا أنه شكل حزبًا سياسيًا آخر في بيجوانج ليكون وسيلة لمثل هذه الطموحات، وبدلاً من ذلك أكد أنه يرغب فقط في تتحقق رؤيته لمجتمع الملايو في ظل حكومة مهتمة وجديرة بالثقة.. مضيفا أنه "ربما يقبل المنصب لمدة عام فقط."