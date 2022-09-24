من أوسيم إلى الخصوص.. رحلة ضبط المتهم بقتل مسجل خطر في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل ضبط المتهم بقتل مسجل خطر في أوسيم، حيث تبين أن المتهم عقب ارتكابه الجريمة، فر هاربا إلى منطقة الخصوص، للاختباء لدى أحد أقاربه، خشية القبض عليه.

ووردت معلومات لرجال المباحث تفيد مكان اختباء المتهم، فتم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وقطاع مصلحة الأمن العام، والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المقص الذي استخدمه في طعن المجني عليه.

وتبين من خلال مناظرة جثة القتيل، إصابته بجرح طعنـي نـافـذ بالصـدر مـن الجهة اليسرى، أسفر عن مقتله في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال ربة منزل شاهدة عيان على الجريمة، وأكدت أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، وسدد له طعنة بمقص حديدي كان بحوزته.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة القتيل، ووجهوا اتهاما للعاطل بارتكاب الجريمة، وتبين ارتباطهما بعلاقة صداقة، وأن خلافات مالية دفعت المتهم لارتكاب الجريمة.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، أن القتيل اقترض منه مبلغ مالى، وماطل فى إعادته له، رغم مطالبته الدائمة برده، ويوم الحادث التقى به، وطلب منه المبلغ المالى، إلا أن المجنى عليه رفض الاستجابة له، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض.

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وبإحالته إلى النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب خلال مشاجرة فى أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن خلافات مالية دفعت عامل لقتل صديقه، وحدد رجال المباحث هوية المتهم.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.