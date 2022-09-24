مقتل عنصرين إجراميين وضبط ثالث في تبادل إطلاق رصاص مع الشرطة بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

لقي اثنان من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، وتم ضبط آخر بسوهاج، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بالمنطقة المتاخمة لإحدى قرى مركز المراغة بسوهاج، واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، ولدى استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخر، وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – 10خزائن – كمية من الطلقات – طبنجة معدلة – فرد محلى – 7 قطع سلاح أبيض – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة – ميزان حساس – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.