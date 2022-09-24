مصر للطيران تنظم "رحلة العمر" لأوائل الثانوية العامة إلى شرم الشيخ

كتب أحمد مصطفى

نظمت الشركة الوطنية "رحلة العمر" لأوائل طلبة الثانوية العامة إلى مدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية)، والتى تنظمها وترعاها سنوياً والذى يأتى فى إطار برامج المسئولية المجتمعية التي توليها مصر للطيران فى مختلف المجالات اهتماما كبيرا .

وقام فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران باستقبال أوائل الجمهورية منطلبة الثانوية العامة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة للسفر على متن رحلة مصرللطيران رقم MS222 المتجهة إلى شرم الشيخ، وتم استضافتهم في استراحة الخدمة المميزة، وتسهيل إنهاء إجراءات سفرهم .

وكان الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى قد وجه بضرورة الاهتمام بدعم أبنائنا الطلاب المتفوقين وتقديراً من مصر للطيران لتفوقهم من جانبه صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية تحرص على دعم وتشجيع أبنائنا الطلاب المتفوقين من شباب مصر الواعد لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية، كما اعتادت مصر للطيران علىرعاية رحلة أوائل الجمهورية من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة ومشاهدة المعالم السياحية سواء داخل أو خارج مصر والتعرف على ثقافات جديدة وتنظيم برنامج ترفيهي لتكون رحلة العمر تحفيزا لهم لاستكمال مسيرة نجاحهم.



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