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مصر تضيف 7 آلاف كيلو متر للشبكة القومية للطرق.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 سبتمبر 2022 06:01 م
مصر تضيف 7 آلاف كيلو متر للشبكة القومية للطرق.. اعرف التفاصيل الطرق الجديدة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت مصر شبكة طرق جديدة أضافت للشبكة القديمة 7 ألاف كم من الطرق، وذلك في القاهرة والمحافظات، لتتغير خريطة الطرق بمصر بشكل كامل، ونستعرض في النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه بشبكة الطرق والكبارى في مصر خلال الفترة الماضية.
 
أ. إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة
-تم الإنتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال (5500) كم و من أهمها :
-تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي فى المسافة من القاهرة حتى المنيا بطول 230كم بتكلفة إجمالية 7 مليار جنيه .
-تطوير طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة مليار جنيه .
-إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه .
-إنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه .
-إنشاء طريق الجلالة بطول 82 كم وتكلفة 4,5 مليار جنيه .
-تطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم وتكلفة 3,2 مليار جنيه .
-تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه .
-إنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه .
-تطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه. 
-تطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة ) بطول 50 كم وتكلفة مليار جنيه.
 

الطرق

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محاور النيل

مشروعات قومية



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