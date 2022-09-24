مصرع عنصرين إجراميين وضبط آخرين فى مداهمة لأحد أوكار تجارة المخدرات بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى 2 من العناصر الإجرامية الخطرة مصرعهما، بينما تم ضبط 2 آخرين، عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية، أثناء قيام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمداهمة أخطر الأوكار لتجارة المواد المخدرة بمنطقة الأخيضر دائرة مركز المراغة شمالى سوهاج، وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والسيارات داخل البؤرة الإجرامية.

وكانت شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" قبل قليل، بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية، لاستهداف أخطر بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بناحية قرية الأخيضر دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج .

وتبين من التحريات الأولية مصرع "محمد.ج" 64 سنة و"حمادة.ا" 29سنة عقب تبادل إطلاق النار حال مشاهدتهما القوات تقتحم المنطقة الإجرامية، مما حدا القوات بمبادلتهم إطلاق النار وعقب إسكات مصدر إطلاق النيران تبين مصرع عنصرين وتم ضبط عنصرين آخرين وتم التحفظ على كمية كبيرة من المواد المخدرة وكمية من الأسلحة النارية والسيارات التي يتم استخدامها في التنقل وترويج المواد المخدرة.