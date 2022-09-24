مصرع عامل صدمته خلاطة أسمنت أثناء العمل بدار السلام سوهاج

لقى عامل مصرعه يناحية قرية عرب الصبحة دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، مصرعه، عقب اصطدام خلاطة أسمنتيه به أثناء العمل، جار نقل الجثة إلى المستشفى المركزى بدار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوفاة عامل أثناء العمل، عقب اصطدام خلاطة أسمنتيه به بناحية قرية عرب الصبحة دائرة المركز وجار نقل الجثة للمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمصرع عامل صدمته الخلاطة الأسمنية أثناء العمل بناحية قرية عرب الصبحة دائرة المركز.

تم التحفظ على الجثة بمكان الحادق في إنتظار المعاينة الأولية تمهيدا لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.