اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه داخل ترعة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:57 ص
مصرع طفل غرقا إثر انزلاق قدمه داخل ترعة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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لقى طفل مصرعه غرقًا، إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة،  وبالفحص تبين غرق " ح .ا.ر" سنتان  داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود  بالبحيرة.

وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.


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