مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب لمس عمود كهرباء، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع طفل صعقا بالكهرباء، بقرية أبو عوالى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد لمس عمود كهرباء، كانت اصطدمت به سيارة نقل محملة بالحجارة، ما أدى لكسر عازل العمود، وتصادف لمس الطفل المتوفى للعمود والبالغ من العمر 4 سنوات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.