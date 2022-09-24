مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم على صحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرين بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وميكروباص بمركز وادى النطرون، على الطريق الصحراوى في البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 8 أشخاص آخرين، بكدمات وكسور مختلفة في أنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على طريق الضبعة الصحراوي، في نطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون وكذلك المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .