مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بالسنطة

الغربية – مصطفى عادل

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة السنطة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم انتشال الجثة والمصاب ونقلهما للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة السنطة.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة شخص ويدعي"ف.م" مقيم قرية شبشير الحصة مركز طنطا، وإصابة مرافقه ويدعى"ا.س"، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وإخراج السيارة من المجرى المائي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.