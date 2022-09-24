مصاب بالتليف الكيسي.. أضف 5 أطعمة لنظامك الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

التليف الكيسي هو اضطراب موروث ويؤثر على أعضاء مختلفة من الجسم، يؤدي التليف الكيسي إلى إتلاف الرئتين بشكل كبير، كما أنه يؤثر على الجهاز الهضمي وعلى الخلايا المسئولة عن إنتاج العرق والسوائل الهضمية والمخاط، يتسبب التليف الكيسي في أن تكون هذه السوائل أكثر سمكًا ولزوجة مما هي عليه في العادة، تتسبب هذه السوائل في تقييد وانسداد الأنابيب والممرات والقنوات، يمكن أن يكون للإصابة بالتليف الكيسي تأثير كبير على صحة ووظيفة الجهاز الهضمي وبالتالي، فإن ما نأكله يمكن أن يحسن التليف الكيسي أو يزيده سوءًا، وسنوضح الأطعمة التي يجب أن تتناولها إذا كنت مصابًا بالتليف الكيسي.



أطعمة يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بالتليف الكيسي: 1. ثمار الحمضيات يتم تشجيع تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج بشدة للأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، يجب إضافة ثمار الحمضيات مثل البرتقال والليمون الحامض والجريب فروت وغيرها إلى نظامك الغذائي اليومي، هذه الفاكهة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة المفيدة للأشخاص المصابين بالتليف الكيسي.

2. التوت

يعتبر التوت مثل الفراولة، والتوت الأسود، والتوت الأزرق، إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي إذا كنت مصابًا بالتليف الكيسي، التوت غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين التنفس لدى الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي.

3 البيض

يعتبر تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والحديد والألياف والدهون الصحية وما إلى ذلك أمرًا رائعًا للأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، البيض وفير في كل هذه العناصر الغذائية وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى، يساعد البيض أيضًا في الحفاظ على القوة العضلية والجسدية والتي غالبًا ما تشتمل على التليف الكيسي.

4. المكسرات

تعتبر الأطعمة الغنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف وما إلى ذلك مثالية للأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، المكسرات هي حل سريع وسهل لهذه الاحتياجات، فهي متعددة الاستخدامات ويمكن استهلاكها بشكل روتيني.

5. الخضراوات ذات الأوراق الداكنة

ينصح بشدة بالخضروات بشكل عام للأشخاص المصابين بالتليف الكيسي، الخضار الورقية الخضراء على وجه الخصوص غنية بفيتامين K وفيتامين A والحديد والكالسيوم والعناصر الغذائية الأخرى التي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي كشخص مصاب بالتليف الكيسي، تشمل الأوراق الداكنة السبانخ، والخس، واللفت، الكرنب، والبروكلي، إلخ.