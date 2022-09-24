اليوم السابع
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السبت، 24 سبتمبر 2022 06:00 ص
أكرم القصاص
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مسؤول أمريكى: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة هاريس لليابان

السبت، 24 سبتمبر 2022 06:00 ص
مسؤول أمريكى: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة هاريس لليابان صواريخ كوريا الشمالية
وكالات

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قال مسؤول أمريكي كبير إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية خلال زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية يوم الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير (لم تسمه) بأن "كوريا الشمالية ربما تجري تجربة نووية خلال زيارة هاريس، حيث تستعد بيونغ يانغ لمثل هذا الاختبار".

وحذر المسؤول من أن كوريا الشمالية ستواجه "عواقب وخيمة" إذا اختارت إجراء اختبار جديد.

وقال المسؤول في إفادة صحفية هاتفية إن نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستصل إلى كوريا الجنوبية، يوم الخميس، للاجتماع مع رئيسها يون سوك يول.

ومن المقرر أن تقوم نائبة الرئيس الأمريكي بزيارة تستغرق أربعة أيام لليابان اعتبارا من يوم الاثنين، على رأس وفد رئاسي لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.


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