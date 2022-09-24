اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مدارس الإسكندرية تدشن مبادرة "اعرف مدرستك" لاستقبال الطلاب.. فيديو وصور

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:28 م
مدارس الإسكندرية تدشن مبادرة "اعرف مدرستك" لاستقبال الطلاب.. فيديو وصور الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو حول تشدين مبادرة اعرف مدرستك، حيث تفقد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحى وكيلة المديرية، للاطمئنان على انتظام الدراسة، وذلك من داخل مدرسة أمينة السعيد بإدارة المنتزه التعليمية.

وقال الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المبادرة تهدف لتعريف الطلاب الجدد بالمدرسة فى صفوف الكى جى والصف الأول الابتدائى والإعدادى، وذلك بوجود أولياء الأمور ولمنع تكدسهم فى أول أيام الدراسة.

وأوضحت نادية فتحى، وكيل المديرية، أن الهدف ايضا من مبادرة اعرف مدرستك هى إزالة الرهبة من نفوس التلاميذ ومعرفة كيف يدار اليوم الدراسى وأرض الطابور، وذلك فى وجود أولياء الأمور لطمأنتهم على أبنائهم وأنهم فى ايد أمينة.

جاء ذلك بحضور، شريف فتحى مدير إدارة المنتزه التعليمية، وعبدالحميد المصرى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومجلس أمناء المدرسة والإدارة، وأولياء أمور الطلبة الجدد.

احتفال التلاميذ فى الاسكندريه
احتفال التلاميذ فى الاسكندريه

التلاميذ فى المدرسة
التلاميذ فى المدرسة

الدكتور عربي ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندريه
الدكتور عربي ابو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندريه

صورة من المبادرة داخل المدارس
صورة من المبادرة داخل المدارس

صورة من داخل المدراس
صورة من داخل المدراس

مبادرة اعرف مدرستك
مبادرة اعرف مدرستك

 


اخبار الإسكندرية

مبادرة اعرف مدرستك

تعليم الإسكندرية

إدارة المنتزة

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