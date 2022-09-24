مدارس الإسكندرية تدشن مبادرة "اعرف مدرستك" لاستقبال الطلاب.. فيديو وصور

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو حول تشدين مبادرة اعرف مدرستك، حيث تفقد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحى وكيلة المديرية، للاطمئنان على انتظام الدراسة، وذلك من داخل مدرسة أمينة السعيد بإدارة المنتزه التعليمية.

وقال الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المبادرة تهدف لتعريف الطلاب الجدد بالمدرسة فى صفوف الكى جى والصف الأول الابتدائى والإعدادى، وذلك بوجود أولياء الأمور ولمنع تكدسهم فى أول أيام الدراسة.

وأوضحت نادية فتحى، وكيل المديرية، أن الهدف ايضا من مبادرة اعرف مدرستك هى إزالة الرهبة من نفوس التلاميذ ومعرفة كيف يدار اليوم الدراسى وأرض الطابور، وذلك فى وجود أولياء الأمور لطمأنتهم على أبنائهم وأنهم فى ايد أمينة.

جاء ذلك بحضور، شريف فتحى مدير إدارة المنتزه التعليمية، وعبدالحميد المصرى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومجلس أمناء المدرسة والإدارة، وأولياء أمور الطلبة الجدد.