محافظ شمال سيناء يوزع 25 كرسيا متحركا على ذوى الهمم

شمال سيناء - محمد حسين

وزع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عدد 25 كرسيا متحركا مقدمة من اليونيسيف على ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين .رافقه حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة وعلى غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى .

وأكد المحافظ على تقديم كافة التيسيرات لذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة احتياجاتهم وانشاء صندوق لرعايتهم، علاوة على انشاء مركز تخاطب وعلاج طبيغى بالشيخ زويد ، واستخدام الامكانات الموجودة بمدارس التربية الخاصة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وسرعة استخراج كارت الخدمات المتكاملة لجميع ذوى الاحتياجات الخاصة ، والعمل على انهاء مشاكل التجنيد لذوى الاحتياجات الخاصة داخل المحافظة وعدم انتقالهم خارج المحافظة لانهائها .

كما تنقل المحافظ بين ذوى الاحتياجات الخاصة.

واستمع اليهم والى أولياء أمورهم للتعرف على كافة شكاواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

وترأس المحافظ اجتماع المجلس الاستشارى للتربية الخاصة، و تمت الموافقة على عدد من المطالب ، ومنها : توفير سيارة مياه عذبة أسبوعيا لمدارس التربية الخاصة ، توجيه مجلس المدينة لعمل النظافة الخارجية حول المدارس بصفة مستمرة، مع تعقيم المدارس أسبوعيا ، توجيه عدد من خريجى الخدمة العامة للعمل بالمدارس ، واجراء الكشف الدورى لجميع طلاب التربية الخاصة ، التنسيق مع اليونيسيف لاستكمال غرف التكامل الحسى وغرف الدمج التعليمى بمدارس التربية الخاصة .

وأصدر المحافظ توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير الخدمات المقدمة لهم .

كما أصدر توجيهاته للجهات المعنية بسرعة تفعيل مكاتب خدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع المديريات والمصالح الخدمية للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة والتعامل معهم وتحقيق مطالبهم الخاصة وتيسير الخدمات المقدمة لهم .

كما وافق المجلس برئاسة المحافظ على الاستعداد للاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء يوم 2 أكتوبر المقبل ، وكذا الاستعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر " بجميع مدارس التربية الخاصة .. حيث تم البدء بالمدارس الرسمية ومدارس الشيخ زويد .

وأشارت الدكتورة عزة كمال مقرر المجلس الى تنفيذ مبادرات : لا للتنمر، علمنى إشارة ، وصوتك مسموع خلال الفترة الماضية .