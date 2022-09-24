اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 09:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط: لا صحة لما تردد حول هدم مكتبة مصر العامة

السبت، 24 سبتمبر 2022 09:30 ص
محافظ دمياط: لا صحة لما تردد حول هدم مكتبة مصر العامة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت محافظة دمياط، شائعة هدم مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، وذلك وفقًا لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
 
وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى تصريح صحفي، إدراج خطة تطوير مكتبة مصر العامة بمخطط سيتم اعداده لإعادة تخطيط المنطقة المحيطة.
 
وأضافت "المحافظ"، أن مكتبات مصر العامة تُعد منارة علمية وثقافية، تحظى باهتمام ورعاية بالغة من كافة مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن المحافظة قد حققت خطوات كبيرة لاستكمال الأعمال الإنشائية بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بعد توقف دام لسنوات، لتصبح من أهم الصروح الثقافية بالمحافظة خاصة بعد إنشاء المدينة الصديقة للنساء.
 
 
 
 
 
 
 

دمياط

اخبار دمياط

اخبار مصر

مكتبة مصر العامه

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة