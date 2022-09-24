محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بدء العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها، حيث يتم تنفيذ تطوير شامل لمناطق قبضايا و شباب المدينة وعلى بن أبي طالب، لأحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور.

واستعرض محافظ بورسعيد، مع مسئولي التطوير خطة العمل بالمنطقة لبدء التطوير ، وأعمال تجهيز المنطقة لأعمال وضع الأسفلت وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، ورصف الشوارع الداخلية بمنطقة شباب المدينة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء. وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية الإلتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا إلى أن هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل أولا بأول، بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال، والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا، مشيرا أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.



استمرار أعمال التطوير



أعمال التطوير بالمنطقة



أعمال التطوير في المنطقة