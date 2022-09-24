محافظ بورسعيد يتابع سير معدلات أعمال تطوير المرحلة الأولى من شارع 23 يوليو

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير ومعدلات العمل فى تطوير المرحلة الأولى من شارع 23 يوليو، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير الشارع بطول 2.6 كيلومتر، باعتباره من المحاور الرئيسية والحيوية بنطاق المحافظة، وذلك تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد "، رافقه خلالها الشركات المختصة بأعمال التطوير. وفوزى الوالى رئيس حى الزهور والمهندسة هويدا شميس منطقة تعمير بورسعيد.

وأعلن محافظ بورسعيد، أن المرحلة الأولى من تطوير شارع 23 يوليو تبدأ من أمام نادى العاملين بالمحافظة والأحياء ببورسعيد وحتى استاد النادى المصرى، وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من تطوير الشارع فى أقرب وقت.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل توسعة وتجميل الطريق، وإقامة بلدورات وإنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة وكابلات وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة، مع إقامة 3 حارات مرورية يمينا ويسارا، وذلك بالتوازى مع طول الطريق بالكامل، لتحقيق السيولة المرورية والنظام، فضلا عن الواجهة الحضارية، ضمن أعمال التنمية التى جرت ببورسعيد فى كافة القطاعات.