محافظ المنيا يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز العدوة

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت ، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في مركز العدوة شمال المحافظة، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

رافق المحافظ، خلال الجولة، احمد خلف، رئيس مركز العدوه، المهندس أحمد عاطف ممثل جهاز التعمير، المهندس محمد رمضان ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وقال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " داخل 19 قطاع خدمي، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بإجمالي 757 تابعا، في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي "بني مزار، وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.

وشملت جولة المحافظ متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية عطف حيدر ، حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمحطة رفع صرف صحى والتي ستخدم أكثر من 55 ألف نسمة، مجمع الخدمات، والمجمع الزراعي، كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية، أعمال إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بالقرية.

وخلال الجولة، أجري المحافظ معاينة لقطعة أرض مقترحة لإقامة موقف سيارات لخدمة أهالى القرية، حيث وجه المحافظ بضم تلك المساحة المقترحة والملاصقة لمعهد الفتيات، استجابة لطلب أهالي القرية وحرصا علي تحقيق الصالح العام.

وأكد المحافظ، أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والأجهزة المنوط بها تنفيذ الأعمال للمتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه لتطوير كافة القرى المستهدفة وتوصيل الخدمات تباعًا لخدمة المواطنين.



مشروعات حياة كريمة



محافظ المنيا يتفقد المشروعات



المحافظ يتفقد المشروعات