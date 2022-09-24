محافظ المنوفية يحيل 215 من العاملين بمستشفى أشمون العام إلى التحقيق

المنوفيه فريق المحافظات

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة 215 من العاملين بمستشفى أشمون العام للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، وذلك لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفى.

جاء ذلك وفقاً ًللتقرير الذى تلقاه محافظ المنوفية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وتوجيهاته بشأن المرور الميدانى المفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية والجهات الخدمية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام منظومة العمل وتحقيق الإنضباط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وتضمن التقرير المرور على مستشفى أشمون العام وتبين من خلال الإطلاع على سجلات الحضور والانصراف بأن قوة المستشفى 1041 وغياب 44 موظفا بدون إذن وعدم توقيع الانصراف، ترك العمل لعدد 171 موظفا وراحات لـ 134، بالإضافة إلى الاطمئنان من مدى تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والتأكد من تواجد نوبتجية الأطقم الطبية للتعامل الفورى مع حالات الطوارىء والمترددين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على الإستمرار في شن الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة لكافة القطاعات الخدمية ولاسيما القطاع الصحى كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، مشدداً على إتباع مبدأ الثواب والعقاب للإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل تنال رضا المواطنين.